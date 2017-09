Polícia prende suspeito de participar de homicídio na Boca do Moa, em Cruzeiro do Sul

Policiais civis prenderam na noite de ontem (5) Izaquel da Conceição, de 27 anos, por

suspeita de ter participado de um homicídio ocorrido em meados de agosto, na Boca do

Moa, em Cruzeiro do Sul. A vítima, Reginaldo Lima de Souza, 28, foi morta com três

tiros, um deles na nuca. Esse detalhe leva a polícia a considerar a hipótese de execução.

Localizado no Hospital Regional do Juruá, em companhia da esposa, Izaquel não reagiu

à prisão. O suspeito e a companheira haviam sofrido um acidente na rodovia AC-405,

no qual ela se feriu e precisou ser internada. No local do acidente, a Polícia Militar

encontrara uma arma de fogo.

O delegado responsável pelo caso, Elton Futigami, informou que o suspeito tinha um

mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. Futigami disse ainda que

Izaquel será denunciado pelos dois crimes.