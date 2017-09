Polícia prende suspeito de matar homem no bairro Belo Jardim a golpes de machado

O crime aconteceu no início da noite do dia 23 de agosto em um terreno com duas propriedades localizadas no bairro Belo Jardim. Elas haviam sido invadidas pelo autor, Roberto Rafael de Almeida (44) e a vítima, Francisco Sales de Oliveira (43). A confusão se deu após a cobrança de um suposto aluguel.

De acordo com as investigações, quem primeiro ocupou uma das casas foi Roberto Rafael que chamou o amigo, Francisco Sales para ocupar o segundo imóvel. A mulher de Roberto teria cobrado o aluguel da residência à Francisco que iniciou uma discussão e chegaram às vias de fato.

Roberto ao chegar do trabalho teria encontrado a mulher chorando e recebido reclamações direcionadas a Francisco. Enfurecido, ele se apossou de um machado e desferiu golpes no pescoço do homem que morreu antes mesmo de receber socorro.

“Através de investigações nós juntamos os elementos necessários para fazer a representação pela prisão junto à justiça, que contribuiu conosco dando celeridade ao mandado e nós conseguimos cumpri-lo na data de ontem,na zona rural do município de Capixaba”, informou o delegado Cristiano Bastos.