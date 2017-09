Polícia encontra acampamento de foragidos e dois são presos em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 06/09/2017 19:10:52

Agentes da Polícia Civil encontraram nesta quarta-feira (6) dois foragidos da justiça em um acampamento dentro da área conhecida por “mata do Lindomar”, próximo à Variante – estrada que faz a ligação de Cruzeiro do Sul à BR-364. A dupla não reagiu à prisão.

O suspeito de prenome Lindomar, conhecido por “Latro”, estava acompanhado por

Pedro Paulo, vulgo “Mucala”. Segundo o delegado Elton Futigami, os dois são acusados

de assassinar um menor, crime ocorrido recentemente no bairro Miritizal.

Segundo Futigami, Lindomar tem em seu desfavor um mandado de prisão em aberto,

expedido pela justiça do Amazonas, por um latrocínio cometido em Manaus. Ele

também é investigado por participar, em janeiro deste ano, do homicídio de Cleonardo

Barbosa Martins, de 31 anos.

Proprietário de uma distribuidora de bebidas no bairro do Telégrafo, Cleonardo foi

morto em frente ao seu estabelecimento, enquanto conversava com familiares.

Dois homens vestidos de preto chegaram em uma motocicleta e efetuaram pelos menos três disparos, um dos quais atingiu a vítima. A polícia não informou quais acusações pesam contra o segundo detido no acampamento clandestino.