“Lula é o presidente da República mais digno que esse país já teve”, diz Sebastião

Da redação ac24horas 06/09/2017 21:59:42

O governador do Acre, Sebastião Viana e a vice-governadora Nazaré Araújo, ambos do PT, divulgaram uma nota de apoio a Lula (PT) após a divulgação do depoimento que ex-ministro Antonio Palocci acusar o Instituto Lula de receber R$ 4 milhões da Odebrecht e que havia uma espécie de “pacto de sangue” entre o PT e a empreiteira, que previa o pagamento de R$ 300 milhões ao PT.

Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o petista Palocci teria informado que os R$ 4 milhões foram dados em espécie pela empreiteira. Antônio Palocci teria feito um relato detalhado de outros supostos casos de corrupção praticados pelo ex-presidente e por integrantes do PT. No final da tarde desta quarta-feira (6), Sebastião Viana e sua vice declararam que acreditam na inocência de Lula.