“Loirinho” que matou membro do Comando Vermelho no AC é condenado a 24 anos de prisão

João Renato Jácome 06/09/2017 15:06:20

O jovem Clemerson Barroso Nogueira, conhecido como “Loirinho”, de 22 anos, acusado pelo assassinato de Weslley Lima dos Santos, suposto membro do Comando Vermelho, foi condenado nesta quarta-feira, dia 06, a 24 anos e seis meses de prisão, em regime fechado. Ele confessou o crime. A decisão foi tomada na 1ª Vara do Tribunal do Júri acontece,

O crime em que Clemerson estava envolvido ocorreu no bairro Recanto dos Buritis, no 2º Distrito de Rio Branco, em dezembro de 2016. Na época, o acusado era monitorado do Iapen, e usava tornozeleira eletrônica, o que, depois, tornou-se prova, já que todos os passos dele foram apresentado em juízo, dos dias anterior ao crime.

“Nesse momento, em que se inicia os julgamentos desses crimes de homicídio que nós estamos convivendo na sociedade, envolvendo organizações criminosas. Nesse caso, uma pena aplicada a um jovem de 22 anos. Era uma pessoa reincidente, mesmo assim resolveu cometer o homicídio. É também uma advertência aos jovens, para que não faça adesão a nenhum tipo de crime ou facções criminosas”, pontua o juiz Leandro Leri Gross.

Na época, o assassinato foi testemunhado por populares. Eles informaram à polícia que dois jovens, incluindo o condenado, teriam invadido a residência da vítima em posse de arma de fogo. A vítima ainda teria tentado fugir, mas acabou sendo alvejado com quatro dos tiros na varanda de sua residência.

Segundo apurou ac24horas, Clemerson já cumpria pena de 15 anos por outros crimes.