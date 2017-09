Gonzaga denuncia que criança não foi transferida por falta de combustível para ambulância

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 06/09/2017 12:24:43

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) voltou a tribuna da Aleac na manhã desta quarta-feira (6) para denunciar novos casos que ele classifica como descaso do governo do Acre com o sistema de saúde pública de Feijó. Ele afirma que recebeu a ligação de uma vereadora do município, que colocou uma mãe de uma criança de novas anos, que estava desesperada com a falta de atendimento para seu filho.

“Uma criança de nove anos quebrou o braço e foi encaminhada ao hospital de Feijó, mas os médicos atestaram que não tinha condições de atender no local e solicitaram transferência para Tarauacá, mas para surpresa da mãe da criança, no dia seguinte a criança não foi encaminhada para Tarauacá porque não havia combustível para colocar na ambulância”, destaca Luiz Gonzaga.

Para o oposicionista, um hospital que não tem médicos especialistas para atender a demanda do quinto maior munícipio do estado e ainda deixa faltar combustível para atender uma necessidade de um paciente, é de envergonhar. Que governo é esse? Isso é uma incompetência. Recursos para atender a sociedade não tem, mas o que se vê é desvio de dinheiro, superfaturamento”.

Luiz Gonzaga afirma que a sociedade está sofrendo, o município de Feijó, “está pedindo socorro, e o governo do PT, que por duas eleições ganhou com votos daquele município não pode virar as costas e tem que urgentemente dá condições para aquele hospital funcionar. Muitas pessoas estão na fila, esperando e não são atendidas pelo sistema de saúde do Estado”, finaliza.