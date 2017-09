Departamento Nacional notifica empresas a retomarem obras de restauração da BR-364 no Acre

Da redação ac24horas 06/09/2017 13:20:08

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) notificou formalmente as empresas contratadas para recuperação das rodovias federais BR 364 e BR 317 para que retomem as obras com urgência, sob pena de responderem por processo administrativo. A informação foi dada pelo diretor-geral do DNIT, Valter Casimiro, ao senador Jorge Viana (PT-AC), em resposta ao relatório apresentado pessoalmente pelo parlamentar durante audiência em Brasília.

No plenário do Senado, Jorge Viana agradeceu nesta quarta-feira a resposta dada pelo DNIT. “Tenho a responsabilidade de representar a voz dos acreanos, dos taxistas, do pessoal que opera as linhas de ônibus, das empresas, caminhoneiros e levar ao DNIT as dificuldades sobre as nossas rodovias, especialmente a BR-364”, lembrou. “Levei um relatório fotográfico, trecho por trecho, feito pela minha equipe e por mim, para ajudar”.

O parlamentar acreano voltou a alertar para a urgência dos trabalhos, considerando que o período de chuvas começou em setembro no estado. “Peço aqui ao DNIT que intensifique, enquanto é possível, o trabalho especialmente de Tarauacá para o Rio Liberdade, na BR-364, e também o trecho entre os municípios de Feijó e Manoel Urbano, onde pude ver de perto que há necessidade de ampliação das frentes de serviço”, comentou.