Divulgado resultado da prova prática para soldados músicos da Policia Militar do Acre

Da redação ac24horas 06/09/2017 09:11:18

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) publicaram no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 6 , o resultado preliminar da prova prática instrumental para aluno soldado de praças músicos. Foi publicado ainda a lista dos que estão aptos a realizarem o Exame Médico Toxicológico.

Segundo a publicação, o candidato poderá interpor recurso devidamente fundamentado, em relação ao resultado preliminar da prova prática instrumental.

O recurso deve ser dirigido ao IBADE por meio do endereço eletrônico www.ibade.org.br, em única e última instância, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente ao da publicação deste resultado no DOE.

Para obter mais informações, os candidatos podem contactar por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.