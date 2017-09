Depois de acesso a série C, Atlético Acreano disputa amistoso em Boca do Acre

Da redação ac24horas 06/09/2017 09:19:03

O Atlético Acreano vai enfrentar a Seleção de Boca do Acre (AM), nesta quinta feira (7), em amistoso como parte das comemorações do 7 de Setembro na cidade amazonense, distante 200 km de Rio Branco,.

Será a primeira partida do Galo depois do acesso á série C e da eliminação na semi final do brasileiro da série D.

O confronto vai acontecer no estádio Artur Leite, e para ver o jogo, o torcedor terá de levar um 1kg de alimento não perecível.

A partida está prevista para começar as 19 hs(horário do Amazonas).