Campeonato Acreano de Poker 2017 realiza 5ª etapa no Via Verde Shopping em Rio Branco

Da redação ac24horas 06/09/2017 18:49:41

Prepare-se para o blefe, pois vem aí a quinta etapa do Campeonato Acreano de Poker 2017, com premiação estimada em R$ 20 mil. A competição acontece nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, no Via Verde Shopping, espaço ao lado da Livraria Nobel. O campeonato, realizado pelo Poker Acre, será a partir das 14h no primeiro, terceiro e quarto dia, e a partir das 16h no segundo dia.

A taxa de inscrição será no valor de R$ 120,00, pagos na hora e local do campeonato, nos dias 7, 8 e 9. Jogadores experientes ou não podem participar, desde que tenha acima de 18 anos.

De acordo com o gerente de marketing do Via Verde Shopping, Fabrício Cunha, todas as etapas ocorreram no empreendimento, sempre com sucesso de público. “Esperamos que os jogadores de Poker participem mais uma vez e levem seus amigos e familiares para se divertir também”, afirma.

O que é Poker?

A modalidade que já é considerada o jogo de cartas mais popular do mundo, começa a fazer sucesso no Brasil. O Poker pode ser jogado por duas ou mais pessoas e funciona por meio do esquema de combinação de cartas entre os jogadores. Existem várias modalidades dentro do Poker, a do Campeonato Acreano de Poker 2017 será a Texas Hold’em.

Serviço

Campeonato Acreano de Poker 2017 – 5ª Etapa

Data: 7 a 10 de setembro

Dia 1A – 7 de setembro: 14h

Dia 1B – 8 de setembro: 16h

Dia 1C – 9 de setembro: 14h

Final – 10 de setembro: 14h

Local: Via Verde Shopping – ao lado da Livraria Nobel

Inscrições: 7, 8 e 9 de setembro – na hora e local do evento

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Informações: (68) 98403-9101