Alan Rick garante participação de entidades cristãs no Fórum Nacional de Educação

Da redação ac24horas 06/09/2017 14:16:38

O deputado federal Alan Rick (DEM), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, garantiu mais uma importante vitória no Ministério da Educação, ao viabilizar a presença no Fórum Nacional de Educação (FNE) de um representante evangélico e um representante católico nas discussões mais importantes sobre a educação no país.

Alan Rick esteve nesta terça-feira, 5, junto com líderes das Frentes Evangélica e Católica, no Ministério da Educação tratando da questão que foi prontamente atendida pelo ministro Mendonça Filho. Com isso, os cristãos – que correspondem a 86% da população brasileira – , estarão agora acompanhando os processos de concepção, implementação e avaliação das políticas públicas nacionais de educação.

“Fomos atendidos pelo ministro Mendonça Filho que, com muito respeito e ponderação, acatou nosso pedido. Esta é uma grande vitória, não só do nosso mandato, mas de todo povo cristão e dos defensores da família”, disse o parlamentar, lembrando a importância da comunidade cristã dar sua contribuição para o debate da Educação no Brasil.

Segundo Alan Rick, “isso fortalece a nossa luta em defesa da vida e da família e não permitiremos que prosperem propostas que afrontem a lei e as famílias. Sou grato a Deus e ao ministro por mais essa importante conquista do povo brasileiro”, disse o deputado.