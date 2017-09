Veículo de Uber é apreendido no centro de Rio Branco e confusão é iniciada

Da redação ac24horas 05/09/2017 19:14:24

O motorista de Uber, Aílton Soares, de 27 anos, teria sido vítima de uma emboscada no final da tarde desta terça-feira, 05, na rua Rui Barbosa, em frente ao Hotel Inácio, no Centro de Rio Branco. A suposta armação teria a participação de dois passageiros. Essas duas pessoas acionaram o aplicativo direto do Via Verde Shopping tendo como destino final a sede da prefeitura. O motorista atendeu conforme o aplicativo, mas quando eles chegavam próximo ao destino, no Centro, os passageiros pediram a Aílton que fizesse uma rota diferente da pré-determinada pelo aplicativo . Quando chegaram em frente ao Hotel Inácio, os passageiros pediram para descer e no local já havia uma viatura do RBtrans com agentes à sua espera para abordagem.

“Acredito que fui vítima de uma emboscada, pois os passageiros ao saírem do meu carro foram direto falar com os servidores do RBtrans que me abordaram perguntando se eu fazia o serviço de Uber”, diz.

Imediatamente, o motorista do Uber foi abordado pelos agentes do RBtrans, que lhe informaram que o carro seria apreendido por estar praticando serviço de transporte irregular.

O representante do RBTrans que estava no local informou que mototaxistas e taxistas seriam os responsáveis pela denúncia, que também fecharam o acesso à espera de um guincho para levar o veículo do Uber e impedir que ele deixasse o local.

A rua ficou tomada por taxistas e mototaxistas de um lado, e motoristas de Uber, solidários ao colega, do outro lado. Houve um princípio de confusão quando eles trocaram empurrões.

“Os advogados já estão aqui, meu carro será guinchado, mas como o serviço não é um serviço fora lei espero que tudo se resolva. Vamos correr atras”, disse Aílton