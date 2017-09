“Vamos aguardar que apareça o comandante deste navio da Emurb, porque com certeza não é o Marinheiro”, diz oposicionista

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 05/09/2017 12:59:48

A divulgação do patrimônio do ex-diretor da Emurb, Jackson Marinheiro, pela reportagem de ac24horas repercutiu na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na manhã desta terça-feira (5). O deputados de oposição e situação se revezaram na tribuna da Casa. Os governistas defenderam a inocência do prefeito de Rio Branco, Marcus Viana (PT) e a oposição questionou o ex-diretor da Emurb, Jackson Marinheiro, além de questionar a participação de políticos no desvio de R$ 38 milhões da autarquia municipal que passam por um investigação.

Segundo Eliane Sinhasique, “nunca vi um nome tão perfeito para uma operação dessa. É interessante como Jackson Marinheiro tem o dedo mágico. A lista de bens que foi publicada no ac24horas é impressionante. Enquanto empresários estão quebrando, quanto mais tempo passa, mais Jackson está ficando rico. Realmente o homem é um Midas. Porque aumentar patrimônio em época de crise tem que ser mágico. A operação Midas também revela outras coisa. São 38 milhões de reais que foram desviados da Emurb”, destaca Sinhasique.

O líder do governo, Daniel Zen (PT) disse o princípio da presunção da inocência (ou princípio da não-culpabilidade) deve ser respeitado. Que aguardemos as investigações, que confiemos no trabalho das instituições de Justiça, que fazem um trabalho muito sério, diferente de alguns poucos órgãos de investigação no Brasil que costumam fazer prejulgamentos e linchamentos morais. O que se tem agora é uma investigação que está em curso. Que aguardemos a tramitação do processo legal. Que os fatos sejam esclarecidos”, enfatiza o governista.

O oposicionista Gerlen Diniz (PP) fez um trocadilho para questionar quem estaria comandando o esquema de desvio na Emurb. “Vamos aguardar que apareça o comandante deste navio da Emurb, porque com certeza não é o Marinheiro. Está faltando ao atual prefeito ir à imprensa e pedir desculpas à população. O cidadão com patrimônio monstro foi nomeado por ele. Não me estranha que a cidade esteja toda esburacada. Vamos esperar que o homem faça uma delação premiada e o Marinheiro apresente o comandante”.

O líder do PT na Casa, Lourival Marques questionou a oposição por supostos desvios de recursos em nível nacional. Ele lembrou a operação G7, deflagrada pela Polícia Federal, para apurar fraude em licitações de obras públicas no Acre, que ao final, inocentou servidores e empresários investigados. Para o petista, é preciso esperar a conclusão das investigações da Polícia Civil e do Ministério Público para que os culpados sejam apontados, evitando o prejulgamento dos acusados e do prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, do PT.