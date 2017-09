Temporal e chuvas fortes nesta terça anunciam chegada de leve frente fria ao Acre

Da redação ac24horas 05/09/2017 15:29:49

As condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes, ventanias, raios e eventual queda de granizo, nesta terça e quarta-feira devido à chegada de uma frente fria de fraca intensidade ao sul da Amazônia Ocidental.

Esta frente fria avança rapidamente na direção do leste e do sul do Acre e do sul e oeste de Rondônia, sendo que, às 13 horas desta terça-feira, já provocava temporais em vários pontos do centro e do norte da Bolívia do sudeste do Peru, assim como no alto curso dos rios Acre, Iaco, Purus, Tarauacá e Juruá.

Há a probabilidade de ocorrência, nas próximas horas, de ventanias, chuvas, raios e possibilidade de queda pontual de granizo em qualquer município do Acre, do sul e oeste de Rondônia e do sul e sudoeste do Amazonas, além do noroeste, norte e nordeste da Bolívia e do leste e sudeste do Peru. Em alguns pontos, as rajadas de vento poderão passar de 60km/h, podendo causar transtornos à população.

No entanto, tais temporais são pontuais, ou seja, podem ocorrer com forte intensidade numa cidade e, em outra, próxima, sequer chover. As condições atmosféricas para a ocorrência de tempo severo, entretanto, abrangem toda a área que envolve o sul e o oeste da Amazônia, sendo impossível afirmar qual o ponto exato a ser atingido por um forte temporal.

A massa de ar polar que vem na retaguarda desta frente fria é fraca e, portanto, não haverá frio durante o dia, mas as próximas noites ficarão mais agradáveis, com temperaturas oscilando, ao amanhecer, entre 17 e 19°C, em cidades como Rio Branco e Brasileia, no Acre, Guajará-Mirim e Costa Marques, em Rondônia, e Cáceres e Cuiabá, em Mato Grosso. Em alguns pontos, poderá até cair para 16°C, ao amanhecer de alguns dias desta semana, mas como consequência principal da baixa umidade do ar, devido à incursão desta massa de ar polar.

Durante os dias, entretanto, o calor poderá aumentar ainda mais, entre quinta-feira e o próximo domingo, com temperaturas máximas, no início da tarde, oscilando entre 35 e 38°C, exceto em Mato Grosso, onde deve variar entre 38 e 41°C.