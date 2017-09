Publicada lista final de estagiários para atuarem nos quadros do Governo do AC

Da redação ac24horas 05/09/2017 07:46:55

A Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta teça-feira, 5, a lista classificatória final dos aprovados no processo seletivo para estagiários de nível médio e superior.

Os aprovados serão remanejados para atuarem no âmbito das secretarias do Governo do Estado via Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Para conferir a lista completa, acesse:http://www.diario.ac.gov.br/