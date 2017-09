Prefeitura de Bujari autoriza Detran leiloar veículos usados

Da redação ac24horas 05/09/2017 08:14:49

O prefeito de Bujari/AC, Romualdo de Souza Araújo, assinou a Lei N.598 que autoriza a realização do Leilão de Veículo usados e tipo sucata, além das sucatas de equipamentos, máquinas e veículos semidestruídos, inservíveis para atendimento das ações programáticas da municipalidade.

Os veículos a serem leiloados foram avaliados e especificados por Comissão Especial do Detran/AC. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, na hipótese de lance deserto do lote, em proceder novo leilão com lance inicial de 60% (sessenta por cento) do valor avaliado. A Lei prevê ainda a contratação de leiloeiro oficial para realização do leilão.