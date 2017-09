Preço da cesta básica diminui em 21 capitais; Acre e outras cinco cidades estão com pesquisa suspensas

Da redação ac24horas 05/09/2017 13:56:56

O custo dos alimentos que compõem a cesta básica caiu, no mês de agosto, em 21 capitais brasileiras pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

Apesar do relatório divulgado nesta terça-feira, 5 de setembro, mostrar queda na maioria das capitais, os estados do Acre (AC), Palmas (TO) e Teresina (PI) ficaram de fora da amostra.

Segundo o DIEESE ainda outras três cidades estão com a pesquisa suspensa: Macapá (AP), Boa Vista (RR) e Rondônia (RO) que estão sem coleta de dados desde o 1° dia do mês de setembro, totalizando, portanto, seis cidades sem amostra.

De acordo com os dados coletados, registrou-se queda em Campo Grande (-7,09%), Salvador (-7,05%), Natal (-6,15%) e no Recife (-5,84%). As altas foram registradas em Goiânia (0,04%), Maceió (0,91%) e Boa Vista (1,40%).

Tiveram as cestas mais caras as cidades de Porto Alegre (R$ 445,76), São Paulo (R$ 431,66) e Florianópolis (R$ 426,30). Os menores valores foram observados em Salvador (R$ 332,10), Natal (R$ 336,12) e no Recife (R$ 340,54). A maioria das capitais registrou queda de preços, principalmente do óleo de soja, açúcar, tomate, feijão, leite e carne bovina de primeira.

Nos últimos 12 meses, o valor da cesta caiu em todas as cidades pesquisadas. A principal queda ocorreu em Campo Grande (-19,46%) e a menor foi em Aracaju (-4,55%). Entre janeiro e agosto, o custo da cesta teve queda em 23 capitais, com destaque para Campo Grande (-12,98%), Cuiabá (-1,79%), Manaus (-9,39%) e Belém (-8,50%). A única alta foi registrada em Aracaju (1,19%).

Salário Mínimo – Com base no custo da cesta brasileira mais cara, a de Porto Alegre, o salário mínimo necessário para uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.744,83. O valor estimado corresponde a quatro vezes o mínimo vigente, que é R$ 937,00. No mês anterior, o piso mínimo necessário foi calculado em R$ 3.810,36. Em agosto do ano passado, o mínimo ficou em R$ 3.991,40. Com informações da Agência Brasil