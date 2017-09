Polícia Civil captura suposto líder de facção criminosa

Archibaldo Antunes 05/09/2017 14:28:41

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (5), no bairro São José, em Cruzeiro

do Sul, Antônio “Clisman” de Alencar, de 27 anos, acusado de liderar uma facção

criminosa no município. Com ele foram apreendidos R$ 10 mil, um revólver calibre 38

e diversos aparelhos celulares.

Segundo o delegado Elton Futigami, responsável pelas investigações da segunda fase da

Operação Ananias, “Clisman” vinha sendo procurado pela polícia há cerca de um ano.

“Ele é um dos líderes de facção criminosa que atua na cidade”, afirmou.

Futigami acredita ainda que a prisão do suspeito terá como resultado a diminuição da

violência no município, já que Clisman é apontado como um dos principais operadores

das ações criminosas na região.

A Polícia Civil também vai apurar se ele tem participação em inúmeros crimes

cometidos na cidade.