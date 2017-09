PMDB realiza eventos para lançar pré-candidatura de Márcio Bittar no interior

Os partidos de oposição ao PT no Acre continuam as movimentações no tabuleiro político no interior do Acre. Enquanto os cardeais petistas realizam suas plenárias para apresentar seus quatro pré-candidatos do governo do Acre, no interior do Estado, os dirigentes do PMDB organizaram uma caravana e estão percorrendo os municípios do Vale do Juruá para fazer o lançamento da pré-candidatura do dissidente tucano e mais novo filiado da legenda, Márcio Bittar, que disputará o Senado nas eleições 2018.

Na última segunda-feira (4) foi a vez da caravana pemedebistas chegar em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, que recebeu Bittar na convenção do partido que reuniu militantes, simpatizantes e as principais lideranças políticas do Vale do Juruá, para mais um ato de filiação simbólica que foi prestigiada pelo ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, a ex-deputada estadual Antônia Sales, a deputada federal Jéssica Sales, o prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro, o vice-prefeito Zequinha Lima.

O presidente do PMDB, Jonathan Donadoni, abriu o evento e abonou a ficha de filiação de Bittar, que retorna ao partido após peregrinar em diversas legendas. “Hoje nós resolvemos chamar a militância e a população para apresentar o nosso pré-candidato a senador Márcio Bittar, junto com as principais lideranças do Juruá, os prefeitos, os vereadores, para recebermos ele de braços abertos”, disse o dirigente da legenda que está no poder há nove anos à frente da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Para o prefeito Ilderlei Cordeiro, “o Márcio está preparado para os debates em Brasília e com o conhecimento que ele tem e com o relacionamento com as principais lideranças políticas, com certeza será um bom senador para ajudar a liberar recursos para as prefeituras e para o governo do estado. Com o Márcio como pré-candidato só quem ganha é o nosso partido e a população”, disse o sucessor do ex-prefeito Vagner Sales, que apadrinhou a candidatura de Bittar no diretório regional do PMDB.

Vagner Sales acredita que o evento foi uma demonstração da união dos partidos de oposição. “A política é dinâmica. Tínhamos nossa candidatura para o senado, mas a gente via um entrave que era a quantidade de candidatos. Em um debate com Gladson Cameli entramos em um entendimento que a retirada da minha candidatura traria a união das oposições. Eu vou ficar coordenando aqui esse pleito, ajudando o Gladson e nossos candidatos estaduais, federais e ao Senado”, destaca.

O filho pródigo

Parafraseando a parábola do “Filho pródigo”, Márcio Bittar comparou sua volta ao PMDB como um filho que sai da casa dos pais e retorna. “Eu sai do PMDB com um mandato único de deputado, isso lá muito atrás, e o partido ficou sem deputado federal naquela altura do campeonato, e o PMDB nunca reagiu com agressão, pelo contrário, sempre agiu comigo como pai e mãe que vê o filho sair de casa pensando que vai mudar o mundo, agindo com tolerância e o aguardam amadurecer e voltar”.

Segundo Bittar, “o PMDB foi assim, não só teve tolerância, como também esteve ao meu lado nas principais campanhas que eu tive na vida. A volta ao PMDB para mim é um pouco isso, eu sentia como se tivesse uma dívida com o partido, eu comecei minha vida aqui e por onde andei ajudei muito, e tudo que eu puder fazer pelo PMDB eu farei, pois sou muito grato, pois a porta dos pais ficou aberta para mim”, disse o ex-deputado que deixou o PSDB após desentendimento consecutivos com Major Rocha.