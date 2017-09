Ney Amorim foi o pré-candidato que mais cresceu como opção de segundo voto ao Senado

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 05/09/2017 23:13:53

O Acre poderá ter uma das eleições mais disputadas e equilibradas na corrida eleitoral que se avizinha. Não será somente a escolha para o governo do Acre com dois nomes teoricamente fortes que agitará os bastidores da política no próximo ano no Estado. Em 2018, estarão em jogo duas vagas para o Senado.

E a contenda promete ser uma das mais acirradas, já que as últimas pesquisas revelam um equilíbrio entre os postulantes quando a questão é o segundo voto. Nesse cenário, o pré-candidato que mais cresceu foi o deputado estadual Ney Amorim, companheiro de chapa de Jorge Viana, ambos do PT.

Segundo os número da última pesquisa encomenda pelo PSDB, no primeiro voto do Senado, Jorge Viana continua liderando com 35.2%. Sérgio Petecão (PSD) 20.4%, Márcio Bittar (PMDB) 18.2% e Ney Amorim (PT) 7.3%. Quando o questionamento é sobre o segundo voto, Amorim soma 10.7% da preferência.

Ele apareceu com 3% na primeira sondagem, 9% na segunda e 10,7% na última pesquisa. Ney Amorim transita bem entre os partidos de situação e oposição e vem sendo apontado como o candidato que deverá ser descarregado o segundo voto, já que poderá ser opção para os dois principais blocos partidários.

As duas eleições por aclamação como presidente da Aleac evidenciam que Ney Amorim receberá o apoio de políticos de oposição. O petista é respeitado não só pelos deputados de seus partido e das legendas que integram a Frente Popular do Acre (FPA), mas também da oposição pelo tratamento que dispensa aos parlamentares como gestor da Assembleia Legislativa do Acre.

Levando em consideração que os pré-candidatos às duas vagas no Senado, Jorge Viana, Márcio Bittar e Sérgio Petecão, já disputaram cargos majoritários em eleições passadas, Amorim (PT) apresentou o maior crescimento nas últimas pesquisas.

Nos bastidores políticos, as análises dos dirigentes partidários dos blocos de situação e oposição apontam que Ney Amorim deverá continuar apresentando crescimento nos próximos meses que antecedem a pré-campanha.

A perspectiva de apoiadores do pré-candidato petista é que ele chegue empatado tecnicamente com os postulantes de partidos de oposição, já nas primeiras pesquisas registradas no período eleitoral do ano que vem.