Na Câmara, Operação Midas “municia” oposição, que ataca; Base de Marcus tenta defesa amena

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/09/2017 13:29:59

A sessão desta terça-feira na Câmara de Vereadores foi um bombardeio para cima do prefeito de Rio Branco, Marcus Viana. A oposição aproveitou para atirar contra a administração municipal usando como munição o escândalo da Emurb.

A prisão de 18 pessoas, entre servidores e empresários, fornecedores do órgão, foi bem explorado pela oposição. À base coube a defesa.

N. Lima, ferrenho opositor de Marcus Viana, parece ter se empolgado tanto em meio a denúncias que falou, ao citar seu candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro, em exterminar os petistas lançando mísseis nos diretórios do PT.

O tom de N. Lima, que pareceu mais uma brincadeira, não foi aceito pelo líder do PT, Rodrigo Forneck. O petista levou a sério o que dissera seu colega de parlamento e disparou: “Jogue bomba no partido que mais se envolveu em corrupção, que é o seu partido, não no meu”, devolveu Forneck ao vereador fazendo referência o DEM, partido onde N. Lima era filiado até pouco tempo.

Debate sobre corrupção

O peemedebista Roberto Duarte disse não ter dúvida de que “os buracos” na cidade de Rio Branco são fruto da onda de corrupção na Empresa Municipal de Urbanização. Ele também acusou os vereadores petistas de defenderem corruptos. “Eu não defendo corrupto. Se tiver um corrupto no meu partido, o PMDB, tem que ir para a cadeia. Não defendo corrupto.”

O líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, se defendeu. Afirmou que, ao contrário do que disse o peemedebista, não acusa antes de a Justiça dar seu parecer.

“Nunca defendi corrupto. Defendo tudo que o Lula que fez pelo país. Sempre me posicionei aqui pedindo que a Justiça seja feita, mas não de forma seletiva como faz o juiz Sérgio Moro.”

Já N. Lima disse que os petistas “fazem discursos patéticos, defendendo o indefensável”.