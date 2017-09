Manifestação no interior de Rondônia bloqueia a BR-364 e deixa o Estado do Acre isolado

Jairo Barbosa 05/09/2017 10:26:34

Manifestantes ligados ao grupo ¨ Grito da Terra¨ que atua em defesa da reforma agrária no estado de Rondônia, bloquearam no início da manhã desta terça feira (5) a BR 364, na cidade Candeias do Jamari, distante 25 km de Porto Velho.

Com apoio de integrantes da CUT e do MAB(Movimento dos Atingidos por Barrgens), eles fecharam as duas pistas da rodovia anunciando que o bloqueio é por tempo indeterminado.

Segundo lideranças do grupo, o manifesto é contra a falta de investimentos e distribuição de lotes no interior de Rondônia.

Os camponeses irão permanecer no local enquanto uma comissão segue para Porto Velho para se reunir com representantes do INCRA.

A PRF confirmou o bloqueio e informou que ficou acertado com os manifestantes que veículos oficiais e ambulância poderão passar no trecho.

Ainda segundo a PRF, a fila de congestionamento já ultrapassa os 10 km. O trecho bloqueado da rodovia dá acesso ao Porto da Hidrovia do Madeira, onde são descarregados e embarcados combustíveis, grãos e outros produtos que abastecem parte de Rondônia e Acre.