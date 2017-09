Estudantes levam mantimentos e amor às crianças do Educandário Santa Margarida

João Renato Jácome 05/09/2017 19:55:26

Estudantes do Colégio Acreano, de Rio Branco, tiveram uma tarde diferente nesta terça-feira, dia 05. Sem as carteiras da sala de aula, os alunos levaram mantimentos e um pouco de amor e carinhos às crianças que vivem no Educandário Santa Margarida, um dos espaços mais antigos que recebe crianças órfãs ou que estão em situação de risco social.

A ação faz parte das atividades da gincana escolar que reúne alunos de várias turmas da escola. Além de leite e alimentos, os adolescentes puderam entregar brinquedos às crianças que nem sempre recebem atenção. Nesta terça-feira, dia de visita, os alunos fizeram uma verdadeira festa no refeitório e parque do abrigo público.

A professora de matemática Janaína Melo, organizadora do projeto, explica que a proposta é sensibilizar as pessoas para as necessidades do centro recebedor de crianças e, mais ainda, dos fazer com que os alunos da escola tivessem uma tarde de vivência que impactasse no dia a dia daquelas crianças.

“Esse é um projeto diferente da escola. Foi uma ideia dos próprios alunos, então a gente veio e estamos trazendo um pouco daquilo que podíamos dar a eles: amor, carinho, um momento de felicidade a mais. Trouxemos mantimentos e certamente nossos alunos estão muito felizes com essa tarde, isso sem falar das crianças. É uma proposta digna dos alunos e todos nós nos envolvemos nisso”, comenta.

As crianças, que não podem ser fotografadas de frente, pois é proibida a identificação delas, tiraram parte da tarde para jogar bola, correr e brincar no parque do Santa Margarida. A vivência, como relatou a professora Janaína, se tornou um momento inesquecível aos olhos da estudante Nicoly Bonassi, de 14 anos.

“Nosso coordenador resolveu fazer essa gincana para nos divertir. Mas quem se diverte ainda mais somos nós. A gente vem aqui e é algo muito, muito gratificando. A cada sorriso, a cada ‘tia’, porque é assim que eles nos chamam, a gente tem a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. É um momento inesquecível. Faltam palavras. É uma alegria muito grande, todos estamos muito felizes”, diz.

O EDUCANDÁRIO

O Educandário Santa Margarida é uma instituição filantrópica, cultural e de Assistência Social, fundada em 30 de agosto de 1942, criada originalmente como Sociedade de Assistência aos Lázaros e defesa contra a lepra de Rio Branco, por iniciativa da senhora Eunice Weaver, que assumira com o presidente Getúlio Vargas, o compromisso de criar obras semelhantes à que fundada em Minas Gerais, em todos os estados Brasileiros. No estado do Acre, criou em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul.

Posteriormente, para atender a interesses da legislação, e, por deliberação da diretoria, teve alterado seu nome para Sociedade Eunice Weaver de Rio Branco e novamente para atender aos preceitos legais advindos com a aprovação do novo Código Civil de 2002, teve seu nome alterado, passando a denominar-se apenas Educandário Santa Margarida.

Sua fundação veio para atender ao interesse sanitário, qualquer pessoa que tivesse diagnosticada a existência da hanseníase, na época conhecida como lepra, era sumariamente excluída da comunidade e isolada em colônias para portadores dessa doença, onde ficavam até morrer.