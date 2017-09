Detran notifica mais de mil condutores por infrações variadas no Estado do Acre

Da redação ac24horas 05/09/2017 09:46:48

Mais de mil condutores foram notificados pelo cometimento de infrações de trânsito na edição desta terça-feira, 5 de setembro, no Diário Oficial do Estado (DOE).

As infrações mais coriqueiras são: ausência do uso de cinto de segurança, ausência da licença e documentação do veículo e excesso de velocidade.

A lista com os 1.018 condutores pode ser acessa no link: http://www.diario.ac.gov.br/, a partir da página 55. Os proprietários dos veículos devem apresentar a defesa em até 15 dias, a contar da data de publicação do edital.