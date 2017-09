Criança de 5 meses poderá ficar cega por falta de assistência do TFD, denuncia Luiz Gonzaga

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 05/09/2017 13:38:16

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) voltou a denunciar na manhã desta terça-feira (5), o que ele classifica como caos da saúde no interior do Acre. Segundo o oposicionista, em Feijó, “tem uma criança que nasceu com glaucoma e há mais de dois meses foi encaminhada para Cruzeiro do Sul, chegando lá foi detectada que não tinha como fazer nada e desde então espera por uma resposta do TFD”.

O deputado informa que, ainda em Cruzeiro do Sul, a família procurou o TFD que disse que a família teria que esperar dois meses. “A mãe comprou um bilhete de passagem e voltou de ônibus para Feijó. Depois a vereadora Terezinha trouxe para Rio Branco. O médico constatou que a criança tinha que fazer tratamento fora do Estado, e há cinco meses sofre com dores e passa o tempo dopada”.

Luiz Gonzaga destaca que a criança está com o rosto inchado e correndo risco de perder a visão. “Ontem fui no TFD que disse que não tem vaga nos hospitais fora do Estado. Uma criança morrendo à íngua em Feijó, correndo risco de perder a vista, mas ninguém faz nada. Conversei com o deputado Rocha, que vai tentar conseguir uma vaga para a criança em São Paulo”, ressalta o tucano.

O parlamentar denunciou ainda o caso de um senhor de 80 anos que sofreu um AVC. “O senhor Salviano passou nove dias para receber um encaminhamento para Rio Branco. O hospital de Feijó tem cinco clínicos gerais, mas não tem um especialista. Chegando aqui, o médico disse que ia ver o que poderia fazer porque demorou muito para sair o encaminhamento”.

Gonzaga culpa o governo pela situação. “Infelizmente, um município que sempre deu a eleição para o PT, o governador virou as costas para aquela população. O governo tem o dever de mandar profissionais para aquele município, além de levar um aparelho de ultrassom, não tem nenhum no quinto maior município do Acre”, finaliza o oposicionista.