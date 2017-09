Antônio Pedro ironiza caso da Emurb e sugere que Marinheiro realize consultoria para empresários locais

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 05/09/2017 13:33:21

O deputado Antônio Pedro (DEM), que também é empresário na cidade de Xapuri, no interior do Acre, relatou o caso de desvio de recursos na Emurb e destacou o aumento do patrimônio de Jackson Marinheiro, ex-diretor da autarquia municipal que foi preso e teve a lista de bens divulgados em reportagem publicada por ac24horas nos últimos dias.

“Eu não poderia deixar de falar essa manhã sobre as matérias publicadas no ac24horas. Eu tenho certeza que os promotores e delegados não vão fazer uma relação de bens se não tivessem segurança no que estão falando. As empresas passam por muitas dificuldades e não conseguem crescer, enquanto o Marinheiro tem uma lista de patrimônio admirável”, diz Antônio Pedro.

Para o oposicionista, “á aí que a gente vê que o cidadão tem uma formula mágica de ganhar dinheiro. Ele deveria não ser Marinheiro, mas ser consultor de empresas, porque com esse patrimônio, ele poderia ensinar a maioria das empresas a sair da grave crise financeira que se encontra, enquanto um cidadão esbanja propriedades no Acre e em outros estados”, ressalta o deputado.

Antônio Pedro afirma que é preciso investigar “direitinho. Eu acredito nas autoridades. Que não venham ficar impunes os autores dos desvios como ficou o pessoal do G7. Os culpados merecem ser punidos, porque nosso estado está falido. É bem possível que Marcus Alexandre não soubesse de nada. Não vamos comparar as pessoas que roubaram lá fora com os daqui. Errou tem que pagar”.