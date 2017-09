Rocha confirma irmã Mara Rocha á vice

Luis Carlos Moreira Jorge 04/09/2017 09:21:07

O presidente do PSDB, Major Rocha, confirmou que sua irmã Mara Rocha, ex-apresentadora da TV-GAZETA, será mesmo o nome que o PSDB apresentará como candidato à vice-governadora do senador Gladson Cameli (PP). “Para o PSDB este é um assunto definido, como nos coube a indicação do vice estamos apresentado um nome que é conhecido do eleitor não só da Capital, é uma mulher e está dentro do contexto de se buscar algo novo na política”. Rocha debitou aos adversários políticos a decisão da direção da TV-GAZETA de demitir Mara (foto). Para ele, a explicação é muito simples: eles sabiam que ela poderia integrar a chapa majoritária da oposição e entre demitir no próximo ano, o que acentuaria os protestos, preferiram lhe demitir logo. Para Rocha, o anúncio da formação da chapa não pode ficar para o próximo ano, para não criar clima a um embate para a oficialização do nome do vice de Cameli. A decisão que está vigorando foi a tomada pela maioria dos partidos aliados de só colocar a questão do vice em discussão no início de 2018.

O QUE MAIS DEVE PESAR

O que mais deve pesar em qualquer escolha do vice de uma chapa que disputará o governo é a preferência do candidato ao governo, porque se assim não for, se ele ganhar a eleição, estará formando uma administração paralela. Um vice que nasça forçado é problema para quatro anos. Até porque chegará ao poder embalado pela lealdade de quem o indicou.

NADA OFICIAL

Sobre a briga na oposição, DEM e PSDB dizem que receberam pedido do senador Gladson Cameli (PP) para indicarem o vice. Cameli nega o convite e fala que só mandou se entenderem. Não vou me admirar, pois, se surgir no meio disso tudo, um nome diferente dos falados.

Pesquisa para o primeiro voto do Senado

Na pesquisa contratada pelo PSDB ficou assim para o primeiro voto: Jorge Viana (PT) 35.2, Sérgio Petecão (PSD) 20.4%, Márcio Bittar (PMDB) 18.2 e Ney Amorim (PT) 7.3%.

Pesquisa para o segundo voto

Jorge Viana (PT) 19.1, Sérgio Petecão (PSD) 17.3, Márcio Bittar (PSDB) 7.7 % e Ney Amorim (PT) 10.7%.

REJEIÇÃO

Jorge Viana (PT) 17.4%, Márcio Bittar (PMDB) 14.0%, Ney Amorim (PT) 13.2%, Sérgio Petecão (PSD) 12.6%.

Números do Rocha

Quando o deputado federal Major Rocha (PSDB) é simulado tem no primeiro voto 22.5% e no segundo voto 11.4%. É quem tem a menor Rejeição, só 5.6%. Foi apenas para aferição pessoal, deverá disputar a reeleição.

LEMBRANDO SEMPRE

Quando se trata de pesquisas é sempre bom lembrar que não decidem eleição, o que decide e a campanha e a empatia do candidato com o eleitor. Uma pesquisa tão distante da eleição não pode ser fator de decisão, porque retrata apenas uma situação de momento. E só isso. E a campanha não começou.

FAVOR DESCONSIDERAR

Houve um erro na compilação dos resultados na minha coluna do jornal OPINIÃO, desconsiderar, os números certos são estes do BLOG. Houve uma confusão com a Rejeição. Desculpa aos leitores do OPINIÃO. O que me foi enviado só aparece o candidato Márcio Bittar (PMDB) na pergunta da Rejeição no primeiro e segundo votos e os números que lhe foram atribuídos. Fica esclarecida a confusão. Por qual motivo o Márcio não foi pesquisado na aceitação do primeiro e segundo votos é perguntar aos dirigentes do PSDB.

ATENTEM PARA A OBSERVAÇÃO

Estamos muito longe da eleição. Mas como se trata de deputado estadual, em que dá para se ter noção pela potencialidade dos candidatos, não tenho temor de arriscar que, Antonia Sales (PMDB) e Leila Galvão (PT) estarão entre os cinco mais votados para a ALEAC. Anotem!

PRIORIDADE

A candidatura do vereador Manuel Marcos (PRB) não é uma opção da direção regional tão somente, mas é uma prioridade da executiva nacional e da Igreja Universal, de aumentar a bancada do partido na Câmara Federal. Por isso, não o coloquem como mero disputante.

COME QUIETO

O deputado Chagas Romão (PMDB) é o chamado político que come quieto. Não faz alarde na campanha, uma legião de amigos o acompanha todas as eleições, é o decano dos parlamentares estaduais com mais mandatos e disputará com chance nova reeleição. Não será tarefa fácil ao vereador Roberto Duarte (PMDB) e para a Eliane Sinhasique (PMDB) o derrotar.

GANHARIA O PARLAMENTO

O médico Carlos Beirute (DEM) diz que espera a acomodação do quadro político para decidir se disputará uma vaga de deputado estadual. Ganharia a ALEAC com a presença do Beirute.

VANTAGEM CONTINUA

Na pesquisa do PSDB para o governo os números não se mexeram muito e mostram que continua o equilíbrio na disputa entre o senador Gladson Cameli (PP), com quatro pontos de vantagem sobre o candidato do PT, prefeito Marcus Alexandre. Reforça a tese de uma eleição apertada.

NÃO SE CONDENA POR ANTECIPAÇÃO

Nesta questão das prisões de diretores, funcionários e empresários que trabalham para a EMURB, não pode haver condenação por antecipação. Enquanto não houver uma Denúncia do MP e acatamento pela justiça, nem réus são. Este é o quadro jurídico. O resto é da política.

COM A MAIOR NATURALIDADE

O carnaval que vem sendo feito pela oposição sobre as prisões da EMURB faz parte do jogo político. E as acusações, críticas, devem ser encaradas com naturalidade, é assim que funciona a política em todos os partidos. Quando se deixa um flanco o ataque é certo. Quem não quer ter o nome exposto em algum momento deve virar monge e passar longe do mandato político.

MEIO ESTRANHO

Não se viu até o momento uma defesa da cúpula petista contra a tentativa da oposição de colar no prefeito Marcus Alexandre, que em momento nenhum foi citado no escândalo, a responsabilidade pelos atos praticados por servidores e dirigentes da EMURB.

ASSUNTO PRINCIPAL

O caso EMURB será amanhã o prato principal dos debates na Assembléia Legislativa e Câmara Municipal de Rio Branco, principalmente, para os vereadores e deputados da oposição.

POR QUESTÃO PARTIDÁRIA

O que se nota em conversa com o vereador Eduardo Farias (PCdoB) é que foi candidato a vereador para cumprir um papel partidário, mas, não desistiu de voltar à ALEAC e trabalha sim com a possibilidade de disputar a eleição de deputado estadual no próximo ano.

Fechado com sete chaves

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB), que deve devolver o mandato ao titular Sibá Machado (PT) em abril do próximo ano, ainda não disse qual será seu papel na eleição de 2018. Para Federal é improvável, o PCdoB jogará tudo para eleger Perpétua Almeida Federal.

CANDIDATO ÚNICO

O PP sairá com um único candidato a deputado federal na eleição de 2018. É uma decisão sensata, pulverizando os votos pode não eleger ninguém. O deputado Nelson Sales é o nome do PP para a Câmara Federal.

NÃO HOUVE RECUO

Segundo uma boa fonte de Sena Madureira não houve recuo da ex-prefeita Toinha Vieira de apoiar a candidatura do prefeito Marcus Alexandre (PT) a governador. Até neste ponto é um direito seu. Mas fazer a opção e continuar filiada no PSDB é que fica esquisito politicamente.

PALAVRA FINAL

Dentro da FPA não causará problemas de unidade a indicação do nome que será o vice na chapa encabeçada pelo prefeito Marcus Alexandre (PT). É improvável que saia de dentro do PT, mas um final já é conhecido: quem dará o murro na mesa é o governador Tião Viana.

COMANDANTE DA ELEIÇÃO

E não há nem como contestar, porque é quem comandará a eleição, e nada mais lógico que queira colocar um nome que seja da sua mais restrita confiança.

.NÃO SE REMA CONTRA A MARÉ

Na política, entrar pelo caminho da aventura numa candidatura vingativa para agradar o partido pode ser fatal. É o caso do deputado federal Alan Rick (DEM), cujo nome foi anunciado pelo DEM como candidato ao governo, por não ter emplacado ser vice na chapa da oposição. Ninguém pode tirar o mérito do parlamentar de estar cumprindo um bom mandato e que numa reeleição será competitivo. Daí porque não se entende deixar que o seu nome fique sendo ventilado para a eleição do próximo ano como uma biruta de aeroporto, mudando de rumo ao sabor dos ventos do interesse pessoal. E até porque confunde quem pretende votar nele, que fica na dúvida se disputará o governo ou um novo mandato. Com a mais absoluta franqueza: esta história de governo é um blefe para ver se reativa a indicação para vice. Outra coisa que não entendo no Alan: como um rapaz inteligente, batido no jornalismo, ainda não caiu na real que os dirigentes dos demais partidos de oposição não o querem de vice? Se cair na real descarta esta fantasia e toca a sua campanha para conseguir mais um mandato.