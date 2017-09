Prefeitura constrói quadra poliesportiva no bairro Carandá

Da redação ac24horas 04/09/2017 15:02:45

Desde 2013, o prefeito Marcus Alexandre já entregou à população 8 quadras de grama sintética, 8 quadras

poliesportivas, 5 quadras de areia e 2 campo de futebol society, além de outros 9 equipamentos que estão em obras.

A previsão é que haja ainda a construção e reforma de outras 16 quadras e ginásios.

Um dos equipamentos que está em obras é quadra poliesportiva do Carandá, na Regional da Baixada, executada com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco, somados à emenda do senador Jorge Viana, via Ministério dos Esportes. Nesta segunda-feira, 4, o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Afrânio Moura, o secretário-adjunto de Obras, Marcos Vinícius, e o presidente da Associação de Moradores do Carandá, Adeilson Perez, estiveram no local verificando o andamento do serviço.

A quadra já está em fase de acabamento e o secretário Afrânio Moura avalia que todo o investimento feito nos equipamentos, “significa uma opção do prefeito Marcus Alexandre de fazer do esporte uma ferramenta de inclusão social. Quadras de grama sintética e poliesportivas, fazem parte da realidade dos bairros da cidade”.

A etapa a seguir será de instalação da iluminação, bancos e lixeiras, além do parquinho infantil. Adeilson Perez, liderança comunitária da localidade, diz que a quadra vai abrigar muitas competições esportivas e será também local de reuniões e outros eventos. “Nossas crianças e jovens não vão mais ter que ir para outros bairros para jogar bola. E aqui também vamos fazer nossos encontros de moradores. Estamos felizes porque vamos ter também, aqui ao lado, a sede da nossa Associação. Só temos a agradecer ao prefeito Marcus Alexandre”.