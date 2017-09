Policial aposentado que levou tiro em assalto morre após 11 dias internado no HUERB

Da redação ac24horas 04/09/2017 16:06:51

Após mais de 10 dias internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), o policial civil aposentado, Edmílson Rodrigues Vieira de 66 anos faleceu na manhã de segunda-feira (04).

O aposentado foi alvo de um disparo de arma de fogo no rosto ao ser vitima de uma tentativa de assalto ocorrida na Rua Baguari, bairro Taquari no dia 24 de agosto. O alvo dos criminosos, segundo o delegado Sérgio Lopes, seria, roubar o veículo.

“No dia do crime, eles teriam tentado levar a caminhonete da vítima que teria reagido e foi alvejado com um disparo no rosto. Nós já temos pistas de quem possa ter cometido o crime e em breve esperamos apresentá-los aqui nesta delegacia”, disse Lopes