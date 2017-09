Morre no HC o ex-jogador Rodrigão, pai do técnico de futebol Artur Oliveira

Jairo Barbosa 04/09/2017 09:13:32

Faleceu as 22:45 de ontem (3), no Hospital das Clínicas de Rio Branco, o ex-jogador de futebol João de Oliveira, o Rodrigão,68. Ele estava internado na unidade médica onde foi levado para tratar um câncer. Rodrigão já lutava contra a diabetes, e acabou sendo diagnosticado com a doença.

A família informou que a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. O velório está acontecendo na capela São Francisco, na Rua ISaura Parente, bairro Bosque. O sepultamento, acontece amanhã (5), no cemitério São João Batista, em Rio Branco.

Uma vida ligada ao futebol

Batizado como João de Oliveira, ele viveu sendo chamado pelo nome de Rodrigão. Atuou na maioria dos clubes locais. Era apaixonado pelo futebol. Pai do ex-jogador Artur Oliveira, o Rei Artur, Rodrigão foi um incentivador do esporte.

Botafoguense apaixonado, viu um sonho realizado quando Artur vestiu a camisa do alvinegro carioca.

Debilitado pela diabetes, já não mantinha a mesma rotina de jogar sua tradicional ¨pelada¨ ao finais de semana por conta da saúde debilitada.

Artur Oliveira está em Fortaleza, como treinador da equipe da OAB/AC, que disputa o brasileiro da categoria. Os familiares não confirmaram se ele virá para o velório.