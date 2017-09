Morre em SP o empresário Luiz Deliberato Filho, presidente da Associação dos Supermercados

Da redação ac24horas 04/09/2017 09:05:10

O empresário Luiz Deliberato Filho, presidente da Associação Acreana de Supermercados (ASAS), morreu na noite deste domingo, 03, em São Paulo. Os motivos da morte não foram divulgados pela família, mas o empresário passava por problemas de saúde há pouco mais de um ano e vinha se tratando no estado paulista.

Na manhã desta segunda, dia 04, dezenas de empresários do estado acreano, entre outros, lamentam a morte de Deliberato que, por vários anos, atuou fortemente na defesa do empresariado supermercadista acreano.

Foi Luiz Deliberato que, juntamente com outros empresários do transporte e comércio de alimentos, criou a estratégia para não deixar o Acre desabastecido de alimentos industrializados durante a cheia do Rio Madeira, em 2014.

Durante o tempo em que atuou com representante de classe, Luiz Deliberato concedeu diversas entrevistas ao ac24horas, não apenas para comentar o valor mensal da cesta básica, mas também para divulgar um dos maiores eventos empresariais já vistos no Acre, o Super Asas, que reuniu empresas de vários estados em Rio Branco.

A família ainda não divulgou onde será o velório o enterro do empresário.