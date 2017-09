IDM convoca aprovados em processo seletivo para entrega de documentos até o dia 14

Da redação ac24horas 04/09/2017 09:13:05

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e o Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi – IDM publicou na edição desta segunda-feira, 04 de setembro, o edital de Convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato nos aprovados no Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital SGA/IDM nº 001.

Os convocados de nível médio e superior devem proceder com a entrega de documentos até o dia 14 de setembro de 2017, das 08h às 11h ou das 14h às 17h,ao Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi – IDM, situado na Rua Riachuelo, nº 138, Bairro José Augusto, Rio Branco/AC.

Para a assinatura do contrato, os aprovados devem atender a exigência contida no edital. Para obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado basta dirigir-se a sede do IDM ou por meio do telefone (68) 2106-2800 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.