Homem é executado à tiros no Beco do Classic

Da redação ac24horas 04/09/2017 16:30:40

A polícia foi acionada nesta segunda-feira, 4 de setembro, para atender uma ocorrência de homicídio. A vítima Romeu Márcio Marílio, 24 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, que atingiram cabeça, peito e até a mão.

O crime ocorreu no Beco do Classic, no Bairro Habitat Brasil. A polícia suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

O autor dos disparos não teve sua identidade revelada. A população temendo represálias não deram informações sobre o crime. Em breve mais informações sobre o caso