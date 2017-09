Endividamento:45% da população rio-branquense afirma estar endividada

Da redação ac24horas 04/09/2017 10:06:51

Aproximadamente 45% da população rio-branquense encontra-se indi vidada, segundo pesquisa realizada com 353 consumidores. A pesquisa evidenciou ainda que 14% dos consumidores da capital acreana demonstram não saber o porquê do endividamento mensal, enquanto 65% afirmam estar conseguindo pagar as dívidas conforme a data de vencimento, outros 22% nem sempre conseguem quitá-las totalmente e, 10%, não pagam e admitiram não pagar as dívidas no vencimento.

Além disso, 62% dos entrevistados disseram que as datas comemorativas não seriam motivos isolados para aumento de gastos, mas 25% admitiram certa influência. Outros 11% não souberam dar opiniões acerca do assunto.

A pesquisa observou ainda que, para 48% da população local, os níveis de gastos não comprometeriam a respectiva capacidade de pagamento. Essa condição, no entanto, seria diferente para 42%, que opinaram de forma contrária. O atraso médio, ainda segundo o estudo, teria crescido 29,8% entre os meses de agosto e março, chegando a 74%. Em contrapartida, a parcela da população com dívidas pendentes com 31 a 45 dias de atrasos, teve redução de 130%, passando de 23% para 10%.

Dentre as providências adotadas pela população rio-branquense quando o ganho não cobre o total das contas do mês, observou-se que aproximadamente 25% dos consumidores passaram a realizar serviços extras entre março e agosto para ajudar no pagamento das contas. A pesquisa foi realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac).