Empresário preso na Operação Midas é ameaçado pelo Bonde dos 13 dentro de presídio

Da redação ac24horas 04/09/2017 20:57:42

Um dos empresários presos na Operação Midas, desencadeada pelo Gaeco do MP e Policia Civil na última sexta-feira, 1, foi ameaçado por membros da facção criminosa Bonde dos 13 dentro do Presídio Estadual Dr. Francisco D’Oliveira Conde. A informação consta em um pedido de revogação de prisão impetrado pela Defesa do réu ao juiz plantonista Romário Divino, neste domingo, 3.

Em seu pedido de liberdade, o empresário questiona a autoridade judiciária sobre a ilegalidade de sua prisão pelo fato de não ter sido apresentado pela policia à um juiz no prazo de 24 horas, na Audiência de Custódia. O preso revela ainda que com a grande divulgação da Operação Midas na imprensa, ele passou a ser ameaçado por membros do Bonde dos 13 dentro do presídio, dando a entender que caso ele não ajude a facção, não seria protegido.

O empresário informa ainda que foi obrigado a vivenciar o uso de maconha pelos seus colegas de cela.. Ele pediu que caso o juiz não concedesse sua liberdade, que o transferisse para a Unidade Prisional 04, a Papudinha. O Ministério Público do Acre decidiu pela não revogação da prisão.

Com os questionamentos em mãos, o juiz Romário Divino negou a revogação da prisão, enfatizando que o Plantão Judiciário não se destina á reiteração de pedido e nem reconsideração. O magistrado alegou ainda que a prisão foi ordenada pelo juiz competente, cabendo então recurso para o segundo grau jurisdição e não sua reconsideração pelo juiz plantonista.A única medida que Divino acatou foi a recondução do preso a Audiência de Custódia para verificação de tortura ou maus tratos e que o direção do presídio decida pela transferência ou não do réu.