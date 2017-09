Bandidos invadem delegacia e levam botija de gás do fórum para demonstrar o poder do crime organizado

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 04/09/2017 18:06:58

A vida não está fácil para ninguém, meus três leitores. A crise não escolhe suas vítimas, seja autoridade, servidor público ou autônomo, como é o caso dos membros de facções criminosas. Essa última categoria, além de agir na informalidade, age na ilegalidade, dependendo exclusivamente dos delitos que cometem e tendo que fugir da fiscalização das policiais. No município do Jordão, distante 462 km da capital Rio Branco, a falta de estrutura do sistema de segurança tem resultado em casos inusitados, como foi o arrombamento da delegacia e do fórum da pequena localidade. De acordo com um dos três leitores do blog, a delegacia conta apenas com um agente. Para registrar BO, as vítimas dos criminosos precisam procurar o agente em sua casa para abrir a delegacia.

Por conta da falta de pessoal, estrutura, viatura, armamento e etc. – coisa que não é mais novidade para as autoridades estaduais – a delegacia do município fica fechada a maior parte do tempo, fato que facilitou a ação dos criminosos. Ele arrombaram a unidade de segurança, reviraram tudo demonstrando toda força do “crime organizado” de Jordão. Não satisfeitos, os bandidos da cidade isolada se dirigiram ao fórum do município, arrombaram o fórum e roubaram o um dos poucos objetos de valor que encontraram: uma botija de gás. Além de deixar os servidores sem o cafezinho diário, a criminalidade deixou várias interrogações na cabeça dos moradores, que ficaram questionando qual foi o meio que os membros de facções usaram para fugir. Será fugiram nadando?

O Acre é referência novamente



Realmente, eu devo mais uma vez admitir que o Acre está se tornando um grande estado. Depois de conquistar o mundo e mostrar que virou a capital mundial da economia sustentável, modelo para os EUA, Alemanha, China, França, Peru, Itália, Israel, Bolívia, Vietnã, Coreia do Sul, Cuba, Rússia, Colômbia e Marte, além de referência para União Europeia, se colocando como potência e modelo na economia sustentável, agora, como todo centro desenvolvido do país, chamamos atenção da criminalidade. A diferença é que hoje o Acre tem uma facção para chamar de sua. Comando Vermelho? Primeiro Comando da Capital? Não, não, não. O Estado tem sua própria facção. Aqui, a referência do mundo do crime é o Bonde dos 13. Pensa numa terrinha enjoada é essa nossa. Aqui quem manda é 13.

