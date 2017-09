Agentes frustram tentativa de entrada de drogas em Unidade Socioeducativa na capital

04/09/2017

Agentes socioeducativos da unidade Aquiry, em Rio Branco, apreenderam na tarde do último domingo, 03, logo após as visitas, 74 trouxinhas de drogas em posse de um menor em medida socioeducativa.

No termino das visitas, os adolescentes passam por uma revista, que é de rotina antes de entrarem nos dormitórios, e a equipe de plantão dos agentes socioeducativos encontrou em posse de um adolescente várias trouxinhas de drogas.

O menor infrator será ouvido e levara punições administrativas, os familiares envolvidos nesse episódio responderam a inquérito policial.

“Lamentamos que existam familiares que não colaboram com o sistema, não contribuindo para a mudança de vida desses jovens, e tentando burlar os procedimentos de revistas. Nossa qualificada equipe de segurança, tem intensificado as inspeções nos adolescentes, no momento em que saem para as visitas e no retorno”, destacou o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo do Acre, Rafael Almeida.