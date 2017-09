Policia Rodoviária Federal apreende 25 quilos de cocaína dentro de mochila na BR-317

03/09/2017

Na manhã deste sábado, 02, no Km 240 da BR 317, no município de Xapuri, a equipe de policiais rodoviários federais em ronda, observaram um veículo Voyage branco parado na estrada, em frente a entrada de um propriedade rural, em atitude suspeita.

Ao realizar o procedimento de abordagem para verificação, o veículo empreendeu fuga em direção à propriedade, momento em que foi iniciado o acompanhamento tático por parte da equipe. Cerca de 800m após, os indivíduos abandonaram o veículo portando uma volume e adentram à mata fechada.

A equipe da PRF iniciou as buscas que posteriormente foi reforçada com auxílio da Polícia Civil de Xapuri e, após cerca de seis horas, foi encontrado uma mochila com 23 pacotes contendo aproximadamente 23 kg de uma substância branca. Após o narco teste preliminar foi detectado ser cocaína. A droga está sendo encaminha pela PRF para a sede da Polícia Federal em Rio Branco.