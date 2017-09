Rio Branco é a 5ª capital com maior número de fumantes passivos; houve redução

Da redação ac24horas 02/09/2017 14:31:53

Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), a capital acreana registra a quinta posição de maior prevalência do uso do tabaco no Brasil. Rio Branco aparece com 8,8 fumantes passivos por 100 habitantes. No ranking nacional, Porto Alegre lidera com 10,4 fumantes/100 habitantes, seguido por Natal, Maceió e Fortaleza.

Apesar dos dados serem preocupantes, o estudo revelou que nos últimos dez anos: 9,8 pessoas/100 habitantes pararam de fumar em Rio Branco.

Para reforçar o enfrentamento ao tabagismo, o governo instituiu a campanha “Diga não ao tabaco”, que integra parte das ações de promoção da saúde e controle ao tabagismo.

Na média do país, 2,8% dos brasileiros fumantes consumem mais de 20 cigarros por dia. A maior parte deles é do sexo masculino, 4%, e tem idades entre 55 e 64 anos.

Ao analisarem o nível de escolaridade ficou evidenciado que entre os tabagistas com até oito anos de instrução: 4,3% fumam um maço por dia. Quando eles têm mais de 12 anos de estudo, essa prevalência recua para 1,3%.

Os dados são do Ministério da Saúde com base em levantamentos como a Vigitel, PNS e a Pense, que foram destacadas pela organização mundial como exemplos em ações de monitoramento.