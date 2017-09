Operação da Polícia Civil na Cidade do Povo tem pessoas presas e câmeras apreendidas

Desde as primeiras horas da manhã deste sábado (02), as forças de segurança do Estado estão empenhadas em uma operação nos bairros Cidade do Povo e Cidade Nova na intenção de cumprir mandados de prisão. Busca e apreensão.

Até o momento, doze mandados já foram cumpridos e cinco pessoas já foram presas.

De acordo com a assessoria de comunicação da Segurança Pública, câmeras de segurança usadas para monitorar a entrada e saída de pessoas e de policiais foram apreendidas na Cidade do Povo.

Também foram presos, André Cardoso da Silva, Renê Lins do Carmo, com mandados de prisão em aberto e Nilson Nascimento da Silva, por porte ilegal de arma de fogo.