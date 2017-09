Mestre Jacaré representará o Acre em campeonato Open de Jiu-Jitsu, no México

Pela primeira vez, o Acre terá representante no campeonato ‘Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship’ que ocorre no dia 9 de setembro, no México. Faixa preta de jiu-jitsu, José Roberto, conhecido como ‘Mestre Jacaré’, da equipe Treta Chute Boxe, vai competir em duas categorias: peso pena com e sem kimono.

Após a competição no México, Jacaré desembarca em Brasília (DF) para etapa classificatória do torneio que acontecerá em Abu Dhabi (Emirados Árabes).

Para seguir à frente de mais de três competições fora do estado, o atleta precisa de ajuda para custear hospedagem, alimentação, entre outros. Interessados podem entrar em contato através do telefone: (68) 99939-2003.

SOBRE O MESTRE JACARÉ: Campeão acreano por quatro vezes, Jacaré coleciona troféus e medalhas. Ele entrou no mundo do jiu-jitsu em 2000, quando um amigo o convidou para participar de um projeto social no município de Xapuri. Em pouco tempo o atleta mostrou que veio para ficar e assumiu a academia em que treinava.