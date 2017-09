Jogos Escolares do Estado do Acre já têm campeões no atletismo e vôlei de praia

Da redação ac24horas 02/09/2017 11:08:33

O segundo dia dos Jogos Escolares foi de decisão nas modalidades de atletismo e vôlei de praia. Em cada modalidade foram selecionados os representantes das categorias masculinas e femininas, que irão representar o Acre nos Jogos da Juventude, em Brasília.

A dupla Jhonatan Lopes e Lucas Oliveira foi a campeã do vôlei. Os dois são alunos da Escola Estadual José Ribamar Batista (Ejorb). Já no feminino, as alunas Babiane Costa e Lorena Braña, da Escola 15 de Junho, são as representantes.

As disputas dos jogos iniciaram na quinta-feira, 31, e vão até 2 de setembro. Além do vôlei tem ainda as modalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol e xadrez.

No atletismo, por exemplo, como noticiou a Agência Acre, a estudante Débora Oliveira, da Fundação Bradesco foi a vencedora da categoria feminina, e Wennedy Nobre, da Santiago Dantas, no masculino.

As provas do atletismo foram realizadas na pista do Serviço Social da Indústria (SESI), com o apoio da Federação Acreana de Atletismo (FACAT). As partidas de vôlei ocorreram na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Todas na sexta-feira, dia 1º de setembro.