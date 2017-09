Comandante da PM desmente agentes penitenciários sobre atentado em Rio Branco

Da redação ac24horas 02/09/2017 11:51:57

O presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário, José Janes, foi desmentido pelo comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Júlio Cesar, após divulgação de nota informando à sociedade que um agente penitenciário teria sido alvo de um atentado criminoso na região do Bairro Boque, em Rio Branco, na sexta-feira, dia 1°.

“A associação dos agentes penitenciários se precipitou na conclusão e emissão de nota sobre este caso desta manhã. O que ocorreu foi um assalto na Pague fácil da Estação Experimental, praticado pelos meliantes, e um PM à paisana percebeu a fuga dos assaltantes e começou um acompanhamento”, explicou o comandante da PM/AC.

Segundo Júlio Cesar, em um acaso, o agente penitenciário ficou em meio ao fogo cruzado entre polícia e bandidos, que, num veículo Corolla, depois abandonado na região do Papouco, tentavam a todo custo fugir da polícia. “Já próximo ao Colégio Neutel Maia os criminosos tentaram novamente emboscar o PM e desta feita no local estava um agente penitenciário que rapidamente se abrigou”, completou.

Júnio Cesar afirmou, ainda, que já o crime não foi um atentado contra o agente de segurança e que, equipes militares já estão nas ruas em busca dos criminosos. “Não se trata de atentado à agente de segurança. Mas permaneçamos alerta. Meus comprimentos a todos os agentes de segurança”, finalizou.