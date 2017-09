Cantor Gusttavo Lima promete o melhor show sertanejo no Acre

Da redação ac24horas 02/09/2017 10:39:20

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, que vem arrastando multidões por onde passa, promete levar o público ao delírio mais uma vez no Acre cantando seus grandes sucessos. No dia 6 de outubro, o artista se apresenta na Arena da Floresta e os ingressos para o show já estão a venda.

Os valores no lote promocional, por exemplo, para as áreas pista, Ala Vip Open Bar e Camarote Premium permanecem somente até terça-feira (5 de setembro). Os ingressos estão disponíveis nas lojas Hoje Comestic, Pejon, Chilli Bens ou em domicílio pelo número (68) 9.9245-1505 e podem ser parceladas em até 3x no cartão.

Para acolher os fãs, a empresa responsável pelo evento vem preparando uma grande estrutura para oferecer muita comodidade e segurança. Além das áreas Ala Vip Open Bar e Camarote Premium haverá Camarote Empresarial e Backstage.

Quem ainda está dividido entre o amor e a balada poderá cantar os hits do mais recente álbum do cantor, 50/50, “Homem de família”, “Abre o portão que eu cheguei”, “Tá faltando eu” e “Que pena que acabou”. O sertanejo também abrirá espaço para o velho modão e interpretará alguns sucessos que hoje são clássicos e continuam na boca e coração dos fãs do gênero.

Esta é a terceira vez que Gusttavo Lima vem ao Acre e, em todas as apresentações, tem tido recorde de público de todas as faixas etárias. O artista começou a cantar em 1999, e completa neste ano dez anos de carreira no mundo da música sertaneja.

O sertanejo foi o embaixador também da 62ª Festa do Peão de Barretos e fez história na Arena amanhecendo no palco. O show, que teve os ingressos esgotados, durou mais de quatro horas e teve até churrasco no palco.