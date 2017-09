Após ser demitida da TV Gazeta, Mara Rocha é a mais nova contratada do ac24horas

Da redação ac24horas 02/09/2017 18:32:35

Tão logo foi anunciada a demissão da jornalista Mara Rocha da Tv Gazeta, a direção de jornalismo do ac24horas se reuniu e de imediato sugeriu ao diretor Antonio Daniel a contratação da apresentadora que durante 19 anos esteve a frente do telejornal Gazeta em Manchete, um dos principais informativos do Acre.

Mara será a nova musa da programação de vídeo do site, que estreia em breve. Ela vai editar e apresentar duas edições das principais notícias do dia – uma edição ao meio dia e outra às 18 horas. “Tudo ficará sob a sua responsabilidade”, disse o editor do site ac24horas, Marcos Venícios, que se mostra radiante com a nova colega de trabalho.

“A Mara é um nome forte no jornalismo e tem espaço cativo no coração dos acreanos. Quando soubemos da saída dela da TV, tratamos de imediatamente de iniciar uma conversa e ela se mostrou solicita a proposta do ac24horas. Acreditamos que ela agrega e se encaixa na linha editorial do nosso jornal. Com certeza teremos uma parceria de sucesso”, diz o diretor-geral, Antonio Daniel.

Com 10 anos de existência, o ac24horas dá mais uma passo para a consolidação de sua liderança e pioneirismo no jornalismo acreano. Desde 2016, a direção do jornal resolveu investir numa programação diversificada em video com a criação dos programas semanais “Bar do Vaz”, com entrevistas, e o “Gameleira Connection”, um programa com opiniões politicias e uma pitada humor

“Estamos dando um passo importante visando o crescimento de nossa marca. Atualmente, temos entre 150 e 250 mil leitores únicos diariamente acessando o ac24horas, sem contar as visualizações de matéria que ultrapassam quase que corriqueiramente as 800 mil visualizações por dia dia. Nossa página no facebook contém mais 115 mil seguidores, e em determinados períodos chegamos a alcançar 4 milhões de usuários nas redes sociais, com conteúdo que acaba viralizando na internet, ou seja, tá capa na capa do ac24horas, vira notícia!”, disse diretor de jornalismo Marcos Venicios.

Mara concedeu uma entrevista exclusiva ao “Bar do Vaz”, que será publicada neste domingo, 3.