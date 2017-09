Viatura do Iapen capota com agentes e detentos na BR-364

01/09/2017

Uma viatura da unidade prisional de Feijó, capotou na manhã dessa quinta-feira 31, na altura do km 80, sentido Feijó/Sena Madureira.

Na viatura iam três agentes penitenciários, um policial militar e dois presos, por sorte não aconteceu nada grave com os ocupantes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e seguiu para o local do acidente junto com policiais militares e agentes penitenciários para prestarem socorro às vítimas. Com informações do Sena Online.