Taxista é surpreendido com rajada de tiros quando transportava crianças em Sena

Da redação ac24horas 01/09/2017 09:47:26

Um taxista foi surpreendido com uma rajada de tiros contra seu veículo na noite da última quinta-feira, 31 de agosto, quando trafegava pela Avenida Virgulino Diniz, no Bairro Ana Vieira.

No veículo, além do taxista estavam também algumas crianças que por sorte não foram atingidas com os disparos, porém o taxista identificado como Valdenes, que foi atingido com um tiro no braço. Ele foi encaminhado ao Pronto – Socorro do Hospital João Câncio Fernandes.

Na lateral da porta da frente do carro ficaram as marcas de mais de 12 projéteis. Nem a polícia, nem o taxista sabem da autoria do atentado. A polícia dará início às investigações para apurar a motivação para a prática do crime.