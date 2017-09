Sobre nomeação de Jackson no gabinete de César Messias, promotor diz: “Qualquer pessoa que exerça cargo público tem que ser idônea”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 01/09/2017 11:11:22

Mais uma vez, agora na segunda fase da Operação Midas, desencadeada na manhã desta sexta-feira, que investiga crimes de desvio na Emurb, o ex-diretor do órgão, Jackson Marinheiro, foi nomeado recentemente como secretário parlamentar do deputado federal César Messias (PSB), com o salário de pouco mais de R$ 10 mil. A nomeação é política. Jackson é filiado ao PSB. É do grupo de César.

LEIA SOBRE A OPERAÇÃO MIDAS – FASE 2

>>Jackson Marinheiro e empresários são presos em nova Fase da Operação Midas

>>Jackson teria dito a amigos que poderia fazer delação: “Não comi a pizza sozinho”

Na manhã de hoje ao ser perguntado, durante coletiva na sede do Gaeco, sobre o que acha da nomeação, o promotor de Justiça Fernando Cembranel, um dos coordenadores da operação contra desvios na Emurb, disse que “qualquer pessoa que exerça cargo público tem que ser uma pessoa idônea”.

SAIBA MAIS:

“A quadrilha estava à vontade”, diz promotor que confirma a possibilidade de Delação

“Eu tenho uma certa dificuldade de avaliar essa situação. Eu acredito que qualquer pessoa que exerça cargo público tem que ser uma pessoa idônea. Enquanto nós verificarmos que a pessoa responde ou já ostenta condenação criminal é o indicativo de que para o cargo público não serve”, opinou o promotor.

Foram presas 18 pessoas durante a Operação Midas, entre funcionários e empresários. Eles devem responder pelos crimes de peculato e formação de quadrilha.