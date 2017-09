Servidores do TCE do Acre passam a receber auxílio alimentação e doença; ganho perfaz um total de R$ 1.800

Foi sancionado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 1º de setembro, uma alteração a Lei nº 1.781, que trata sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC).

De acordo com a Lei Nº 3.285, os servidores ativos do TCE passam a receber o auxílio alimentação no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e o auxílio-saúde, ambos de caráter indenizatório, no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

De acordo com o quadro de remuneração constante na publicação, os servidores com Nível Fundamental passam a receber R$ 2.015,62; Nível Médio R$ 2.724,31 e Superior R$ 5.934,90.