Sorteio da Mega-Sena acumula e pode pagar cerca de R$ 50 milhões neste sábado, dia 2

Da redação ac24horas 01/09/2017 10:41:13

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou pela sexta vez consecutiva. Isso porque ninguém acertou as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal no concurso 1.963, cujo prêmio estimado para o ganhador era de até R$ 44 milhões.

Já são seis jogos consecutivos sem que ninguém fature o prêmio principal da Mega. O próximo sorteio, referente ao concurso 1.964, está programado para ser realizado no dia 2 de setembro. O prêmio estimado pela Caixa para quem acertar as seis dezenas é de até R$ 50 milhões. O resultado será divulgado por volta de 20h na página do departamento de Loterias do banco estatal na internet.

Para concorrer ao prêmio, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50 em qualquer lotérica. Para os clientes da Caixa Econômica Federal, o jogo pode ser efetuado virtualmente, por meio do Internet Banking Caixa, entre 8h e 22h. Em dias de sorteio, entretanto, as apostas terminam às 19h, voltando a partir das 21h, mas para o concurso seguinte.